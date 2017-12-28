Затягивают гайки: в Южной Корее ударят законом по спекуляции криптовалютами

Сеул, , 15:43 — REGNUM Южная Корея ужесточает меры против спекуляции криптовалютами. Бороться с торговлей цифровой валютой будут на законодательном уровне. Так, как заявило сегодня, 28 декабря, правительство страны, согласно новому законодательству, в Корее запретят использование анонимных учетных записей на биржах. Причём эти ограничения вступят в силу уже с 1 января 2018 года.

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Курс биткоина держится у отметки $15 тыс

Также в законе пропишут и запрет для банков предоставлять расчетные услуги для неопознанных торгов с цифровыми валютами на биржевых торгах.

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Биткоин снова пошёл на снижение

Кроме того, в правительстве страны готовы ввести суровое наказание за использование криптовалют, сообщает bitexpert.io. Также чиновники заявляют, что рассматривается возможность закрытия национальных биткоиновых бирж.

Добавим, что это заявление правительства Южной Кореи уже отразилось на цене биткоина. Самая популярная криптовалюта снова начала сдавать свои позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, уже сегодня, 28 декабря, на утренних торгах биткоин упал как минимум на 15%.

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