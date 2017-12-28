Украина начнет поставлять в Саудовскую Аравию 80 видов продуктов

Киев, , 15:38 — REGNUM Порядка 80 видов пищевых продуктов начнет экспортировать Украина в Саудовскую Аравию, сообщает 28 декабря пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, Украина начнет использовать сертификат здоровья для маркировки экспортной продукции, которая будет продаваться на рынки Саудовской Аравии. Сертификат здоровья одобрен обеими сторонами и будет использоваться для оценки переработанных пищевых продуктов с Украины.

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Таким образом, Киев сможет продавать Саудовской Аравии не только кондитерские изделия, но и другие виды продуктов, определяемых Регламентом Совета стран Персидского залива.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко посетил Саудовскую Аравию, где встретился с королем Салманом ибн Абдул-Азизом аль Саудом и принцем-наследником, министром обороны королевства Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом.

Стороны договорились о взаимном сотрудничестве в различных сферах, таких как военно-техническая и торгово-экономическая.

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