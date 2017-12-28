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Рубль не оставляет попыток укрепиться

Экономика

Оснований для удорожания российской валюты с каждым всё меньше, заявила эксперт

Рубль не оставляет попыток укрепиться
Иллюстрация: Банк России
Рубль

Москва, 28 декабря 2017, 15:24 — REGNUM  Российский рубль 28 декабря не оставляет попыток укрепиться в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Тонкий» рынок и достаточно дорогая нефть не позволяют рублю прийти в равновесие.

«Сегодня фактически финальный полноценный торговый день для рублевых пар, завтра после обеда активности на площадке уже не будет», — отметила Бодрова.

Доллар США стабилизируется в коридоре 57,35/57,50−58,25 руб. Это не самый перспективный диапазон, в котором мог бы находиться «американец».

«Но очевидно, что оснований для удорожания российской валюты с каждым днем теперь будет все меньше», — считает эксперт.

Добавим, 28 декабря доллар США оценивается в 57,51 руб. (-0,4%). Евро стоит 68,58 руб. (-0,1%).

Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 29 декабря, составляют 57,62 руб. за американскую валюту и 68,78 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 17 и 55 копеек соответственно.

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