На Украине вырастут цены на электроэнергию

Киев, , 15:38 — REGNUM На 15,6% увеличатся тарифы на электроэнергию для оптовых поставщиков на Украине в 2018 году, сообщает 28 декабря УНН.

Согласно сообщению, решение о повышении тарифов было принято национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно решению комиссии, прогнозируемая цена на уголь для тепловых электростанций энергогенерирующих компаний повысится в 2018 году до $83,08 за тонну или на 25,8% по сравнению с ценой на уголь в 2017 году. Также вырастет средняя ставка фрахта из портов Амстердам — Роттердам — Антверпен на Украину на 31,2% или на $2,9 за тонну.

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В целом повышение стоимости электроэнергии произойдет на 15,6% и будет состоять из двух этапов: с 1 января 2018 года электроэнергия подорожает на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, повышение цен на электричество для оптовых производителей не скажется на ценах на электроэнергию для населения Украины.

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Напомним, ранее постпред Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил, что увеличение цены на газ на Украине «никак не скажется» на населении, потому что граждане вполне обойдутся субсидиями.

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