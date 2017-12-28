Крым ждёт много денег на дороги и новый транспорт

Симферополь, , 15:15 — REGNUM В следующем году Крым получит дополнительные четыре с половиной миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог, а также полтысячи новых автобусов и троллейбусов. Об этом 28 декабря на итоговой пресс-конференции в Симферополе рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дорожное строительство — одна из самых больных тем у нас. По личному поручению президента нам выделят 4,5 млрд руб. дополнительно на ремонт, капремонт и строительство новых дорог. Деньги будут на счетах РК уже в январе», — отметил глава РК.

По его словам, сейчас важно проанализировать проблемные участки дорог, где ремонт первостепенно важен.

«Хочу отметить, что это не последние деньги, поскольку в республиканском бюджете уже заложено 2,4 млрд рублей на ремонт и обслуживание. В Симферополе в частном секторе дороги уничтожены, поэтому на 100% нужно сделать Каменку под Симферополем, закольцевать дорогу и вывести к городу», — пояснил Сергей Аксёнов.

Он также сообщил, что республика в следующем году должна приобрести до 500 единиц нового общественного транспорта.

«Я обратился к Дмитрию Николаевичу Козаку на последнем межправительственном совещании, которое проходило в Крыму, и он дал поручение государственно-транспортной лизинговой компании изучить возможность, чтобы нам в 2018 году оказали помощь, и мы могли закупить до 500 единиц транспортных средств. При этом рассматривается вопрос работы транспорта на газомоторном топливе. Мы станем одним из первых субъектов Российской Федерации, который пойдёт по этому направлению», — уточнил Сергей Аксёнов, отметив, что вопрос строительства новых троллейбусных линий по Крыму пока не обсуждался, поскольку это «достаточно дорогое удовольствие», но в перспективе может быть реализован.

Троллейбусы в Крыму появились в октябре 1959 года, а с 1961 года «рогатый транспорт» запустили из Симферополя в Ялту. Для этого в 1958 году правительством УССР было принято решение строить первую в стране уникальную междугородную горную троллейбусную линию Симферополь — Алушта — Ялта, общей протяжённостью 60 км, выделив на это 118 млн. рублей ассигнований.

Первая очередь линии Симферополь — Алушта была сдана в эксплуатацию в рекордно короткий срок — 11 месяцев! Строили её специалисты более 80 предприятий из 10 городов Украины: Севастополя, Киева, Херсона… Помимо этого было построено два троллейбусных парка в Симферополе и в Алуште, 16 тяговых подстанций, установлено более 3 тыс. опор и подвешено свыше 200 км контактного провода. Открытие междугородного троллейбусного движения приурочили к 42-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

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