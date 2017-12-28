На Украине несколько тысяч домохозяйств перешли на солнечные панели

Киев, , 15:07 — REGNUM Солнечные панели установили 2,3 тыс. домохозяйств на Украине, заявил глава государственного агентства Украины по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук, сообщает 28 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, в течение трех кварталов 2017 года на Украине солнечные панели установили 2,3 тыс. домохозяйств, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда на Украине насчитывалось только 625 домохозяйств с солнечными панелями.

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Также Савчук отметил, что домохозяйства привлекли под «зеленый» проект порядка 35 млн евро.

Напомним, Украина активно популяризирует тему «зеленой» энергетики, поскольку возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются одной из центральных тем в ЕС. Так, к 2020 году Украина надеется нарастить долю ВИЭ в энергетике до 11%, а к 2035 году — до 25%.

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Тем не менее, по мнению экспертов, реальное положение дел с «зеленой» энергетикой на Украине далеко не такое радужное, каким его стремятся показать украинские власти. Основная причина — отсутствие инвесторов.

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