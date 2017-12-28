Кредитование банками регионов в Россси урегулируют

Москва, , 14:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку и Министерству финансов РФ подготовить предложения по регулированию кредитования банками регионов. Об этом президент говорил на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов.

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Глава государства отметил, что коммерческие банки абсолютно легко раздают любые кредиты регионам, в том числе тем, которые находятся в трудном финансовом положении, и делают это под достаточно высокий процент. При этом, на первый взгляд, кажется непонятным, почему так всё происходит.

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Однако всё объясняется довольно просто.

«Они выдают кредиты под фактически государственную гарантию. И здесь, конечно, нам нужно принять меры и по стимулированию учёта при выдаче этих кредитов регионам наличия госгарантий фактически, с одной стороны, а с другой стороны, посмотреть на какие-то ограничения в этой связи», — сказал президент РФ.

В этой связи Путин «просил ЦБ и Минфин подумать над этим и представить предложения».

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Государственного совета 27 декабря президент РФ Владимир Путин призвал регионы России не набирать новые кредиты, не допускать закредитованности, отметив, что их финансовая устойчивость — это один из факторов инвестиционной привлекательности.

Напомним, с 1 января в России начнёт действовать программа по реструктуризация накопленных бюджетных кредитов регионов России. Она призвана укрепить финансовое положение регионов, дать им дополнительные ресурсы для решения текущих и перспективных задач. Программа рассчитана на семь—12 лет.

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