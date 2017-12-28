Путин поручил: В России ищут способы для возврата капиталов в страну

Москва, , 14:39 — REGNUM Власти России задумались о мерах поддержки для бизнесменов, которые помогут вернуть капитал в страну. Поручение правительству проработать продление амнистии капиталов дал президент РФ Владимир Путин. На встрече с правительством глава государства отметил, что «с учётом того, что внешние ограничения продолжаются, мы видим, что многие представители бизнеса хотят перебраться в нашу юрисдикцию», сообщается на сайте Кремля.

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Однако здесь есть над чем подумать с тем, «чтобы люди чувствовали себя комфортно, в безопасности и чтобы это не было сопряжено с дополнительными расходами».

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Владимир Путин напомнил, что среди предложений, которые прозвучали в ходе его встречи с представителями бизнеса, по поддержке российского бизнеса, — продление амнистии капиталов. Второе предложение — это исключить взимание 13% в случае прекращения бизнеса за границей и перевода его в российскую юрисдикцию.

«Прошу Минфин и Минэкономразвития с коллегами это отработать, а Дмитрия Анатольевича (премьер-министра РФ — прим. ИА REGNUM ) я просил бы поддержать», — сказал президент.