Пятачок с Винни-Пухом: ЦБ выпустил монеты с героями мультфильмов

Москва, , 14:33 — REGNUM Памятные монеты, посвященные отечественной мультипликации, фольклору и Алмазному фонду выпустил в обращение Центробанк России. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба регулятора.

Одиннадцать монет изготовлены из серебра и недрагоценных металлов. Предусмотрено обычное и специальное — цветное — исполнение. Монеты, в зависимости от серии, выпущены тиражом от 3 тыс. до 450 тыс. шт и могут быть использованы как средство платежа.

В серию «Легенды и сказки народов России» вошли две серебряные монеты номиналом три рубля. На них изображены сцены из сказок о Жар-птице и Царевне-лягушке.

Монета с Винни-Пухом и Пятачком напомнит о советском мультфильме, на другой монете серии «Российская (советская) мультипликация» изображены три богатыря из современной анимационной ленты. Обе монеты выпущены номиналом три и 25 рублей в обычном о специальном исполнениях.

Еще четыре монеты посвящены сокровищам Алмазного фонда — портбукету и банту-склаважу. Номинал — три и 25 рублей в двух исполнениях.

Еще одна монета посвящена Следственному комитету России. Она имеет номинал 1 рубль и изготовлена из серебра.

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