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На Украине для обновления Ташлыкской ГАЭС выделят около $8 млн

Экономика

Инвестиции будут вложены также в Александровскую ГЭС

Киев, 28 декабря 2017, 14:29 — REGNUM  На строительство третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС на Украине выделят 210 млн гривен ($7,5 млн), сообщает 28 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, решение было принято в ходе заседания национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Так, комиссия утвердило инвестиционную программу, согласно которой Александровской ГЭС будет выделено в 2018 году 14,5 млн гривен ($520 тыс.), а Ташлыкской ГАЭС — 217,8 млн гривен ($7,79 млн).

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Помимо этого, регулятор установил средний тариф для Александровской ГЭС в 2018 году 1,13 гривен ($0,04) за кВт-ч, а для Ташлыкской ГАЭС — 2,95 гривен ($0,11) за кВт-ч. Также НКРЭКУ впервые утвердила ставки на рабочую мощность и электроэнергию станций.

Напомним, Александровская ГЭС является правопреемницей Вознесенской гидроэлектростанции на Южном Буге, построенной в 1927 году по плану ГОЭЛРО. Мощность станции составляет 9,8 МВт.

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При этом Александровская ГЭС является нижним водохранилищем для Ташлыкской ГАЭС — строительство станции было начато в 1981 году и продолжается до сих пор, однако ГАЭС в 2006 году была введена в эксплуатацию.

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Гидроэнергетика
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