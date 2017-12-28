ЦБ не признаёт крипотовалюты платёжным средством

Москва, , 13:27 — REGNUM Центробанк России не намерен признавать криптовалюты расчётным или платёжным средством. Такое заявление сегодня, 28 декабря, на заседании общественного совета в Минфине сделала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

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«Мы не считаем криптовалюты расчетным или платежным средством и не будем считать», — отметила она.

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ЦБ и Минфин разработают законопроект о регулировании криптовалют

При этом Минфин допускает возможность использования криптовалют для инвестиций в ICO (привлечение финансирования в криптоактивах) в рамках договора мены, пишет ТАСС. Что касается создания национальной криптовалюты — крипторубля, то замминистра финансов Алексей Моисеев считает её выпуск нецелесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что криптовалюты на 100% будут легализованы в России, в ноябре 2017 года заявлял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). При этом отмечалось, что биткоин в ближайшее время вряд ли будет введён в правовое поле РФ, однако зарекаться от этого на будущее парламентарий бы не стал.

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Глава комитета Госдумы: Криптовалюты на 100% будут легализованы в РФ

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что «биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна», и поэтому «российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоины как некую правовую сущность в юрисдикции РФ».

В октябре о необходимости законодательно урегулировать понятия криптовалют, биткоина, технологии блокчейн и операций майнинга заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда же глава государства поручил правительству разработать соответствующие инициативы.

25 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов РФ подготовило законопроект, регулирующий криптовалюты. Сейчас документ, который будет определять порядок выпуска, налогообложения, покупки и обращения криптовалют уже рассматривается. Законопроект может быть внесён в Госдуму РФ уже до конца 2017 года.

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