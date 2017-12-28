Путин рассказал о преимуществах перевода транспорта РФ на газ

Москва, , 11:07 — REGNUM На заседании Госсовета, посвященном вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, президент РФ Владимир Путин затронул вопросы перевода автотранспорта на газомоторное топливо, стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Глава государства сообщил, что перевод на газомоторное топливо принадлежащих «Газпрому» автомобилей привел к тому, что оттуда начали увольняться водители. Президент подчеркнул, что работали эти люди в концерне из-за возможности сливать бензин и дизтопливо.

«А что в армии? Что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни», — сказал Владимир Путин.

Российский президент поддержал перевод автомобилей на газ, так как этот вид топлива потенциально выгоден — запасы России позволяют обеспечить потребности страны.

«У нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно. А реализация, скажем, нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгоднее даже, чем реализация самого газа», — отметил глава государства.

Кроме того, подчеркнул Владимир Путин, этот вид топлива более чист в экологическом плане. Таким образом, заключил российский лидер, перевод автомобилей на газ создаст для экономики России конкурентные преимущества, поэтому нужно поддержать эту тенденцию, в том числе в регионах страны.

Напомним, 26 июня 2017 года ИА REGNUM сообщало о том, что «Газпром» подтвердил планы строительства завода по производству сжиженного природного газа в Ленинградской области. В концерне отметили: плановый срок запуска «Балтийского СПГ» — 2022—2023 годы.

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Также отметим, в июне 2017 года были озвучены планы «Газпрома» по открытию на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом восьми КриоАЗС, которые будут обеспечивать заправку транспорта сжиженным природным газом и компримированным природным газом.

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