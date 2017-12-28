Каждый четвертый житель Украины встретит Новый год в долг

Киев, , 10:54 — REGNUM Каждый четвертый житель Украины вынужден закупать подарки и еду на Новый год в долг, заявил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 28 декабря украинские «Вести».

По его словам, за 2017 год на Украине сильно поднялись цены на продукты питания — на 35% в среднем. При этом те, кто живут на социальные выплаты, то есть около 40% населения Украины, вынуждены сокращать расходы как на еду, так и на новогодние развлечения.

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Дорошенко отметил, что в среднем в регионах жители Украины получают 6,3 тыс. гривен ($225), и большая часть зарплаты уходит на оплату коммунальных услуг. Также эксперт подчеркнул, что уже со 2 января многие граждане выходят на работу, поэтому немало новогодних продуктов просто пропадет.

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Напомним, в 2013—2014 годах на Украине произошел государственный переворот под лозунгом «Украина — это Европа». Новые украинские власти пообещали населению «европейскую жизнь» и «европейские демократические ценности», однако за три года системный кризис на Украине так и не был преодолен.

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