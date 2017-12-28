Нефть лишается факторов поддержки

Москва, , 09:59 — REGNUM После обновления 2,5-летних максимумов на подходе к области $66,50, котировки Brent подверглись коррекции на волне фиксации прибыли после слишком агрессивных покупок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По его мнению, новый виток подъема цен стал следствием сообщений о взрыве на ливийском трубопроводе и разговорами о новых перебоях в поставках, пока трубопроводная система в Северном море «идет на поправку». По итогам дня актив обосновался под отметкой $66.

«Трубопровод в Ливии, по предварительным оценкам, вернется в строй через неделю. Соответственно, этот фактор не сможет оказать значимой поддержки активу, несмотря на некоторое сокращение объемов поставок через систему», — отметил эксперт.

Эффект от неполадок на Forties тоже постепенно уходит со сцены. Так, рынок остается без эмоциональных драйверов, которые отправили цены к новым максимумам 2,5-месячной давности. А поддержка со стороны слабого доллара носит весьма ограниченный характер.

«Таким образом, в ближайшее время внимание игроков будет сосредоточено на сигналах из США. Если запасы сырой нефти сократятся, а добыча снова вырастет, этого будет недостаточно, чтобы запустить новое ралли Brent и уж тем более отправить цены к новым вершинам», — полагает Мащенко.

По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы черного золота сократились на 6 млн баррелей, однако запасы бензина увеличились на 3,1 млн баррелей.

«Если официальная статистика от минэнерго США отразит аналогичную картину с запасами, а также укажет на дальнейший рост производства, цены вряд ли смогут закрепить недавний успех», — считает эксперт.

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