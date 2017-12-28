Потенциал рубля не исчерпан

Москва, , 09:54 — REGNUM Рубль активно укреплялся 27 декабря в первой половине дня, после чего резко сменил вектор движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Оттолкнувшись от двухмесячных минимумов в районе 57,34 руб., пара доллар/рубль нивелировала потери, но все равно финишировала немногим ниже уровня закрытия во вторник.

«Российская валюта продолжает следовать за настроениями на рынке нефти. Здесь произошел резкий всплеск оптимизма на известиях о взрыве на трубопроводе в Ливии. Однако достигнув пика на отметке 66,37, баррель Brent перешел к коррекции, увлекая за собой рубль», — отметил Ковалев.

Также отступление валюты связано с окончанием налогового периода и неудачным аукционом Минфина, которому не удалось в полной мере разместить выставленный объем ОФЗ.

В противовес этим факторам выступает сохраняющаяся слабость доллара на международном валютном рынке.

«На данном этапе укрепление рубля может продолжиться. И на это есть несколько причин.

Во-первых, котировки на рынке нефти ощущают поддержку на ливийском факторе — с утра Brent вернулась выше 66. Если отчет минэнерго США отразит резкое сокращение запасов энергоносителей, это окажет дополнительную поддержку и нефти, и рублю.

Во-вторых, с момента закрытия вчерашних торгов на российских площадках доллар внушительно просел против основных валют, что повлечет открытие пары доллар/рубль гэпом вниз с целью на 57 рублей», — пояснил эксперт.

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