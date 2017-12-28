В Сети появились новые способы мошенничества с картами

Москва, , 09:45 — REGNUM Несмотря на совершенствование банками систем защиты карт клиентов, в 2017 году число интернет-краж с карт по вине владельцев не прекратилось, а достигло рекордных 300 тыс. случаев, пишет газета «Известия».

Издание ссылается на прогноз компании «Информзащита». Ранее рекордным был показатель 2016 года, когда мошенникам удалось похитить денежные средства с 267 тыс. банковских карт.

В интернете уже появились новые схемы мошенничества с использованием кредитных карт. Так, например, растет число махинаций, связанных с созданием фальшивых сайтов известных брендов. Все чаще стали подделывать ресурсы по продаже дешевых авиабилетов.

Если ввести данные своей карточки на таких страницах, то произойдет не покупка товара или услуги, а перечисление денег мошенникам. Причем страницы внешне похожие на официальные сайты, но название домена отличается на одну букву от оригинала.

Бороться с этим банкам почти невозможно, ведь все данные клиент вводит сам. Еще один распространенный способ — игра на эмоциях людей, пострадавших в ДТП. Мошенники звонят по объявлениям в соцсетях о поиске очевидцев ДТП и предлагают купить у них якобы запись с видеорегистратора.

Кроме того, многие клиенты увеличивают уязвимость приложений интернет-банков на своих смартфонах, вводя для упрощения входа четырехзначный код вместо логинов-паролей. В целом, интернет-кражи с банковских карт из-за халатности их владельцев составляют 90% всех незаконных списаний с карт.

В ЦБ РФ пояснили, что в 2016 году количество случаев хищений составило 296 тыс. (из них по вине владельцев — 267 тыс.), что на 12% больше, чем годом ранее. Однако, сократились объемы хищений: 1,08 млрд рублей, что на 70 млн меньше, чем годом ранее.