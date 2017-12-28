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«Сливать нечего»: Путин рассказал об увольнениях после перехода на газ

Экономика

Продажа газомоторного топлива на внутреннем рынке даст больший эффект, чем его экспорт

Москва, 28 декабря 2017, 05:20 — REGNUM  Перевод концерном ПАО «Газпром» своего автотранспорта на газомоторное топливо привел к массовому увольнению водителей, поскольку больше «сливать нечего», заявил российский президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

«К чему это привело сразу? — сказал Путин. — К массовому увольнению водителей — сливать нечего».

Президент отметил, что реализация в России газомоторного топлива даст больший экономический эффект, если сравнивать с эффектом от его экспорта. Это топливо более экологически чистое и более конкурентоспособное.

Путин отметил, что «нужно продолжить поддержку этого направления развития и на правительственном уровне, и региональном».

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Газодобыча и транспортировка газа

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