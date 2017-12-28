Мантуров: единый каталог товаров поможет бороться с нелегальным рынком

Москва, , 03:58 — REGNUM Создание в России единого каталога потребительских товаров рассматривается в Минпромторге РФ, 28 декабря заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

Подводя итоги 2017 года, министр поставил торговой деятельности оценку «удовлетворительно». Отвечая на вопрос о нововведениях в 2018 году, касающихся торговли, он сказал о создании единого каталога.

«Таким образом, для того чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России, — заявил Мантуров. — Он будет полностью, так сказать, бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1».

Министр пояснил, что до сих пор потенциальные поставщики товаров в торговую сеть должны вместе с ее специалистами вручную заполнить анкеты с огромным числом данных. У каждой торговой сети — своя система.

Цифровой каталог даст возможность облегчить этот процесс, что очень сократит издержки ритейлеров и производителей.

«Цифровой каталог будет интегрирован с маркировкой отдельных категорий товаров в целях прослеживаемости их оборота, что важно для борьбы с нелегальным рынком», — пояснил Мантуров.

По словам министра, к этой работе уже подключились Минфин РФ, налоговая служба и бизнес-ассоциации.

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