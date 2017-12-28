Греция начнет взимать с туристов «налог на ночевки»

Москва, , 02:21 — REGNUM Обязательный налог для всех туристов при проживании в отеле или лицензированных апартаментах будет взиматься в Греции с нового года, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«C 1 января 2018 года в Греции вводится обязательный туристический налог, который будет взиматься со всех туристов при проживании в отеле или лицензированных апартаментах — отдельно от цены тура», — говорится в сообщении.

Уточняется, что налог будет взиматься постоянно, а не только «в высокий сезон». Сумма зависит от «звездности» отеля.

«Несмотря на все негативные оценки и прогнозы по снижению конкурентоспособности Греции как туристического направления, налогу на ночевки в Греции — быть», — отметили в пресс-службе.

В АТОР отметили, что гостиница может отказать туристу в размещении, если он не оплатил туристический налог.

«Ставки следующие: за проживание в гостинице 5* — €4 в сутки за номер, в отеле 4* — €3 в сутки за номер, 3* — €1,50 в сутки за номер, отелях 1* и 2* — €0,50 в сутки за номер», — сообщили в АТОР.

Также есть информация о проживающих в апартаментах: за класс 4* — €1 в сутки, 3* — €0,50 в сутки, 1* и 2* — €0,25 в сутки.

Как сообщают туроператоры, налог не включается в стоимость пакетного тура. Вероятно, он приведет к удорожанию путевок в размере €40 за тур.

Стоит отметить, что ряд гостиниц Греции предлагает оплачивать налог за их счет. В основном это отели категории 5* Deluxe, Luxury.