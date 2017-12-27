В новом году для нижегородцев тепло подешевеет

Нижний Новгород, , 22:50 — REGNUM В Нижнем Новгороде после ежегодной индексации тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2018 года ставка за энергию снизится на 2,9% от тарифа 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Теплоэнерго».

Снижение тарифа произойдет за счет того, что в рамках мероприятий по снижению издержек теплоснабжающая организация снизит на 6% ставку тарифа за мощность, в структуре платежа за теплоэнергию ставка указанного тарифа составляет около 60%.

Таким образом, подчеркнули в компании, в 2018 году тариф на тепло в Нижнем Новгороде будет ниже предельного индекса, установленного ФАС России.

«Так, по итогам 2017 года за счет модернизации и автоматизации работы оборудования, внедрения энергосберегающих технологий, а также эффективных управленческих решений ОАО «Теплоэнерго» удалось добиться сокращения издержек и снижения тарифа. Потребители увидят изменения в февральских платежках», — сообщает поставщик тепла.