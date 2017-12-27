Группа компаний «ЮгСтройИнвест» подводит итоги уходящего года

Ставрополь, , 22:27 — REGNUM В преддверии новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года и строить планы на год грядущий. Эту традицию чтят и представители строительного бизнеса: оценивают объемы сданного жилья, изучают ожидания потребителей и тенденции рынка. ГК «ЮгСтройИнвест» — строительная компания, которая не нуждается в представлении. Четвертый крупнейший застройщик России, лидер строительного рынка Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в наступающем году отпразднует свое 15-летие. И все эти годы у руля компании стоит бессменный руководитель — основатель и генеральный директор ГК «ЮСИ» Юрий Иванов. Руководитель одного из ведущих предприятий своей отрасли подвёл итоги года и рассказал о том, какие планы группа компаний строит на будущее.

Иллюстрация: Олег Королев Юрий Иванович Иванов — основатель и руководитель ГК «ЮгСтройИнвест»

В первую очередь Юрий Иванов рассказал о том, с какими результатами его детище подошло к своему юбилею. По словам главы ГК «ЮСИ», за 14 лет работы в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону было сдано более 2 миллионов 656 тысяч квадратных метров недвижимости. Более 135 тысяч семей выбрали квартиры от «ЮгСтройИнвест». Построено 7 детских садов — 2 в Ставрополе, 4 в Краснодаре и один в Ростове-на-Дону. Также Юрий Иванов добавляет, что уже в первых числах нового года будет сдана школа на 1000 мест в Ставрополе, продолжается строительство школы на 1550 мест в Краснодаре.

В 2017 году ГК «ЮСИ» реализовала несколько крупных проектов во всех трех городах. Так, в Ставрополе был построен музей «Россия. Моя история». Это — совершенно новый строительный опыт для застройщика. Как отмечает Юрий Иванов, здание площадью 7457 квадратных метров было построено за рекордные семь с половиной месяцев. Сам глава ГК «ЮСИ» считает это достижение достойным гордости коллектива.

Изначально перед сотрудниками компании была поставлена амбициозная задача. Было необходимо успеть завершить работы к 240-летию Ставрополя. Музейный комплекс «Россия. Моя история» в Ставрополе стал четвертым музеем «живой истории» после открытых в Москве, Уфе и Екатеринбурге, а также отличным украшением микрорайона «Перспективный» и всего города Ставрополя.

Иллюстрация: Олег Королев Музей «Россия. Моя История» в Ставрополе

В Краснодаре в 2017 году был разбит новый парк. Сам Юрий Иванов поясняет, что аналогичные проекты прогулочных зон компания уже реализовывала, но все они были не столь крупного масштаба. Руководитель застройщика отмечает, что одним из принципов ГК «ЮгСтройИнвест» при планировании и строительстве микрорайонов является создание внутри них полной инфраструктуры, в том числе социальной и культурной.

Микрорайоны ГК «ЮгСтройИнвест» в полной мере обеспечены всем необходимым. Компания создает спортивные зоны, детские площадки, зоны отдыха. Одной из таких зон отдыха и стала аллея «Сердце Губернского» в одноименном районе Краснодара. Это не просто полтора гектара деревьев и дорожек. Здесь на территории парка расположились фонтан, колоннада, арт-объекты и роллердром.

Уже в первые дни после открытия в интернете жители микрорайона разместили сотни фотографий с видами «Сердца Губернского». Юрий Иванов считает это показателем того, что новое пространство для отдыха пришлось им по душе.

Новый парк был построен и сдан и в Ростове-на-Дону. Этот город можно назвать новым в строительной географии компании. В «Красном Аксае», а именно так называется микрорайон, который строится в Ростове-на-Дону, сданы уже 3 дома из 26. Одновременно с ними на территории микрорайона была создана прогулочная аллея «Сердце Красного Аксая», построен и введен в эксплуатацию детский сад на 160 мест.

Юрий Иванов добавляет, что компании еще предстоит проделать немалую работу. Но основатель и глава ГК «ЮСИ» подчеркивает, что все взятые на себя обязательства застройщик выполнит точно в срок. В 2017 году группа компаний «ЮгСтройИнвест» начала реализацию сразу нескольких новых проектов. Летом застройщик приступил к строительству жилого комплекса «Солнечный круг» в Ставрополе, в котором будет возведено 9 восемнадцатиэтажных жилых домов, построен детский сад на 160 мест, школа на 1550 мест, офисно-деловой центр, обустроены спортивные и детские площадки, прогулочные зоны.

Иллюстрация: Пресс-служба ГК «ЮСИ» План ЖК «Солнечный круг» в Ставрополе

В Ставрополе в микрорайоне «Перспективный» было начато возведение храма святого равноапостольного князя Владимира. Как говорит Юрий Иванов, с соответствующей инициативой выступили Ставропольская и Невиномысская епархии, руководство ГК «ЮСИ» поддержало предложение. На выделенные ГК «ЮгСтройИнвест» средства были приобретены полтора гектара земли в Ставрополе для строительства, проведены коммуникации и возведено здание храма. Недавно на храме установили золотые купола и колокола.

Строительство храма бизнесмен считает важной и необходимой работой. «Ведь так заведено еще нашими предками — в любом поселении обязательно ставится храм или церковь, чтобы жителям было, куда прийти с молитвой, и чтобы святое место охраняло их своей благодатью», — поясняет Иванов.

В 2017 году деятельность группы компаний «ЮСИ» была отмечена наградами федерального уровня. Предприятие стало первой из региональных строительных компаний, которой удалось войти в пятерку рейтинга крупнейших застройщиков России. Сейчас «ЮСИ» занимает четвертую строчку этого рейтинга, пропустив вперед только представителей строительного бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга. Также компания была награждена Ззлотым знаком «Надёжный застройщик России», стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», за высокие достижения в отрасли и вклад в социально-экономическое развитие Южного федерального округа признана «Лидером года» в сфере строительства.

Иллюстрация: Олег Королев Глава горадминистрации Ставрополя Андрей Джатдоев и руководитель ГК «ЮСИ» Юрий Иванов

Юрий Иванов признает, что получать подобные награды всегда приятно, но для него важнейшим показателем качества работы является признание людей, которые живут в возведенных микрорайонах.

«Мы уже почти 15 лет работаем не за награды, а за качество и на совесть, чтобы жители российских городов и сами выбирали наши квартиры и рекомендовали их друзьям», — заключает Юрий Иванов.