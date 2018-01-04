Изменение шкалы НДФЛ приведет к проверкам 70 млн граждан РФ

Москва, , 02:31 — REGNUM Менять плоскую шкалу налогообложения на прогрессивную нельзя ни при каких условиях, поскольку это приведет к проверкам каждого налогоплательщика. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«В результате любой настройки налоговой системы должна сохраниться плоская шкала подоходного налога. Это менять нельзя менять ни при каком варианте потому что сейчас у нас всякие поборники увеличения расходов на образование и здравоохранение готовы отдать главное — да, пожалуй, и единственное достижение нашей налоговой системы и преимущество по сравнению с другими системами. Я глубоко убежден, что при любой настройке отказ от плоской шкалы подоходного налога будет ошибкой», — заявил Макаров.

Депутат также отметил, что необходимости в повышении ставки НДФЛ он не видит и ее увеличение тоже будет неверным шагом.

В целом, считает Макаров, любые изменения ставки подоходного налога так или иначе приведут к появлению прогрессивной шкалы налогообложения, чего нельзя допустить. Так, по его словам, сегодня налоги на граждан уплачивает их работодатель. Если же шкала будет дифференцированной, то гражданам придется уплачивать налог самостоятельно, без налогового агента.

«Если гражданин сам подает декларацию, то тогда налоговая должна будет приходить проверять не работодателя, а должна будет приходить к каждому гражданину и последствия проверки будут каждого гражданина. Досмотр квартиры и прочее — это все меры, которые можно применять. Мы готовы, чтобы стали проверять по подоходному налогу 70 млн человек? А любой вариант прогрессивной шкалы — это проверка 70 млн человек вместо проверки налоговых агентов», — указал Макаров.