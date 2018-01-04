Экономика РФ «может расти до 7-8% в год при смене правительства»

Москва, , 00:24 — REGNUM Если новоизбранный президент при формировании правительства поставит своей целью смену экономического курса, то экономика страны будет расти гораздо более быстрыми темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Я очень жду, что президент поймет необходимость смены экономического курса и сделает ставку на поддержку реального сектора экономики, а не финансового сектора, как на практике происходит. Тогда мы можем расти по 7−8% в год и к концу 2018 года увидим реальный экономический рост», — считает Емельянов.

Если же курс правительства и его политика не изменится, то, по словам депутата, в стране «законсервируются» низкие темпы экономического роста и стагнация.

«Та стагнация, которую мы наблюдаем сегодня, это плод политики Центробанка РФ и нашего финансового-экономического блока правительства», — уверен Емельянов.

Между тем, с 1 января вступил в силу федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. По прогнозам правительства, темпы роста ВВП в 2018 году составят 2,1%.