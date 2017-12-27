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Группа «Ренова» продала акции золотодобывающей компании

Экономика

Акции Petropavlovsk приобрела офшорная компания, связанная с олигархом из Казахстана

Группа «Ренова» продала акции золотодобывающей компании
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Москва, 27 декабря 2017, 21:07 — REGNUM  Группа компаний «Ренова», связанная с Виктором Вексельбергом, закрыла сделку по продаже акций золотодобывающей компании Petropavlovsk. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи.

Офшорная компания Renova Assets продала 14,75%, еще 3,16% продала панамская Lamesa Holding S. A, бенефициаром которой также является Вексельберг. Меткомбанк продал 4,42% акций Petropavlovsk.

Кипрская компания Fincraft Holdings Ltd приобрела 22,42% золотодобывающей группы компаний. Акционером компании является казахстанский олигарх Кенес Ракишев.

Reuters сообщила, что член правления группы компаний Андрей Шторх подтвердил закрытие сделки по продаже акций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа компания «Аэропорты регионов», входящая в группу компаний «Ренова», выиграла в конкурсе по строительству терминала аэропорта в Елизарово.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Вексельберга построит новый терминал главного аэропорта Камчатки

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Золотодобыча

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