В Пскове приняли бюджет-2018 и собрались в банк за новым кредитом

Псков, , 20:51 — REGNUM Псковская городская дума сегодня, 27 декабря, большинством голосов приняла бюджет Пскова на 2018 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, бюджет поддержали большинство депутатов, за исключением фракции КПРФ, которая традиционно проголосовала против бюджета.

Ко второму чтению бюджета Пскову увеличили финансирование из областного бюджета на 214,4 млн рублей. Эти средства пойдут на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы на 4% в рамках выполнения «майских» указов президента РФ, на питание детей в школах, продолжение программы по развитию внутреннего и въездного туризма в Пскове.

Таким образом, доходы бюджета выросли до 3,9 млрд рублей. Расходы запланировали в объёме 4 млрд рублей, дефицит составит 48 млн рублей — это 3,5%.

Как отметил глава Пскова Иван Цецерский, это первый случай в городе, когда бюджет был сформирован и принят в первом чтении при одном сити-менеджере (Игоре Калашникове — прим. ИА REGNUM), а во втором чтении — при другом главе администрации Пскова. Сейчас им является Александр Братчиков.

«Этим бюджетом мы не закрываем все проблемы, которые существуют в нашем городе», — отметил Цецерский, но выразил надежду, что Псков и впредь будет получать поддержку из федерального и регионального бюджетов.

В рамках этой же сессии Псковская гордума дала администрации города согласие на открытие кредитной линии для погашения муниципального долга: на 660 млн рублей сроком на 12 месяцев по ставке не выше 10,3% процентов годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный долг Пскова превышает 500 млн рублей, ежегодно на его обслуживание бюджет муниципалитета направляет 80 млн рублей.

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