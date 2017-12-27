Украина угрожает безопасности белгородских агрохолдингов

Белгород, , 19:26 — REGNUM Вирус африканской чумы свиней в Белгородскую область могли занести дикие кабаны с территории Украины, с которой граничит регион, а также лица, перевозящие через границу некачественные украинские мясные продукты. Об этом на пресс-конференции 27 декабря заявила глава белгородского Россельхознадзора Татьяна Аушева, сообщил портал Go31.ru.

На Украине сложилась крайне неблагоприятная обстановка по африканской чуме свиней, а отследить перемещение обитающих там диких кабанов невозможно, поэтому зараженные особи могут перемещаться и на территорию Белгородской области.

«Шебекино в этом отношении самый опасный район, по ту сторону его границы расположено украинское охотхозяйство. А оттуда свиньи перебегают дальше — в Прохоровский и другие районы», — цитирует издание слова Аушевой.

Также Татьяна Аушева добавила, что у вируса есть еще один путь проникновения в Белгородскую область. Через границу с Украиной люди в ручной клади перевозят сало и колбасу, которые также могут быть заражены АЧС.

Впрочем, хоть чума свиней для человека не опасна, некачественные украинские мясные продукты могут быть источником кишечных инфекций, которые могут нанести существенный вред здоровью. Причина этого, по словам Аушевой, заключается в том, что большая часть этих продуктов производится на украинских «подворьях» без должного контроля. Белгородская же область является одной из «мясных» столиц России, так как на территории региона работают крупные агрохолдинги, производящие мясную продукцию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, именно из-за высокой концентрации животноводческих предприятий Белгородская область тяжело переживает эпидемию АЧС — вирус проник и в крупные холдинги, которые лучше всех были защищены от угрозы извне. В цехе откорма филиала ООО «Тамбовский бекон» (входит в группу компаний «Русагро») и на свиноводческой площадке откорма «Ивица-2» компании «Мираторг» были обнаружены очаги вируса. Эти компании из-за вспышек АЧС могут потерять до полумиллиарда рублей.

Белгородский губернатор Евгений Савченко, подводя итоги работы агропромышленного комплекса за 2017 год, заявил, что угрозу нужно устранить, а тем, кто ради выгоды пренебрегает требованиями безопасности, пригрозил уголовной ответственностью.

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