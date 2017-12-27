Города в Чувашии «страдают, а сельчане получают по-тихому»

Чебоксары, , 19:01 — REGNUM В Чувашии города могут исключить из проекта инициативного бюджетирования, направив все средства «только на село». Для городских округов могут разработать другой проект, который «пересекается с принципами инициативного бюджетирования» — к примеру, по опыту Ульяновской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён сегодня, 27 декабря, на заседании чувашского правительства при утверждении порядка предоставления средств муниципалитетам.

На заседании Кабинета министров Чувашии был поддержан порядок предоставления средств из республиканского бюджета на инициативное бюджетирование, то есть на проекты, которые предлагают граждане по благоустройству территорий, в том числе дворовых. В этом году из региональной казны на это было израсходовано 94 млн рублей. По данным минтруда Чувашии, поступило 210 заявок, дефицит составил 35 млн рублей.

— В самом порядке распределения средств между муниципалитетами была привязана формула касательно показателей 2017 года. Вносим изменения, унифицируем эту формулу, чтобы она работала во все годы, — уточнила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина.

-У вас там с городом бурная переписка. В чём суть? — спросил премьер-министр Иван Моторин.

— Была такая же аналогичная переписка при принятии. Они считают, что нужно увеличить долю с республиканского бюджета, — ответила Енилина.

Впрочем, выяснилось, что город настаивает не столько на увеличении доли бюджетного софинансирования, сколько на расширении перечня работ. В частности, речь идёт, прежде всего, о ремонте, фасадов, балконов и оснащении многоквартирных домов для подключения к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что «по городу самый меньший уровень софинансирования из республиканского бюджета — 20%», в то время как в других муниципалитетах он составляет от 40% до 80%.

«Но, наверное, даже это не главное. Мы просили учесть предложения местных инициатив, направленных, как уже было сказано, на ремонт фасадов, так как не всегда это учитывается при проведении работ за счёт средств капитального ремонта. Мы видим центральные улицы города, где страшные балконы, страшные фасады, и жители готовы участвовать в софинансировании. Они готовы и участвовали на протяжении 3−4 лет, софинансируя 25%. То же самое касается программы «Безопасный город». Мы все говорим о безопасности, в городе уже в 250 домах установлены видеокамеры, жители также участвовали в софинансировании в размере 25%. И сегодня заявки есть, и МВД настаивает», — пояснил Алексей Ладыков.

Иван Моторин поддержал сити-менеджера, предложив на ремонт фасадов выделять средства из фонда капремонта.

«По капитальному ремонту мне понятно: есть целевой фонд, сегодня там миллиард лежит, нас ругают, что мы его не осваиваем. Но какие-то виды работ, если они востребованы, — это же как раз инициатива с мест. Почему не учесть? Из фонда капремонта можем выделить, профинансируем… Но есть иные направления, которые предлагаются. Считаю, что есть возможность поддержать», — заручился мэр Чебоксар поддержкой премьера.

Оценивая ситуацию с реализацией проекта, Моторин констатировал, что «Владимир Юрьевич не дорабатывает (глава минстроя Владимир Михайлов, ИА REGNUM),в результате «города страдают, а сельчане получают по-тихому».

Светлана Енилина предложила «изучить опыт других регионов»:

— Городам вообще не дают, соответственно ресурсы в основном во всех субъектах Российской Федерации направлены только на село. В городах реализуется другой проект. И очень интересный, народный бюджет. Городу это предлагали. Предлагали изучить опыт города Ульяновска, — попыталась оправдаться Светлана Енилина.

— Народность в чём заключается? С шапкой ходить по людям? — с лёгкой иронией отреагировал Иван Моторин.

— Это самообложение называется, — поправила председателя правительства министр финансов. — Там проект очень интересный, конечно, очень долго можно про него рассказывать. Он пересекается с принципами инициативного бюджетирования…

— Предложение прозвучало, — перебил Моторин министра, поручив изучить опыт ульяновцев.