Новый год для воронежцев начнется с повышения тарифа на проезд

Воронеж, , 17:32 — REGNUM Стоимость проезда в электричках на территории Воронежской области подорожает уже с 1 января. Об этом сообщила 27 декабря пресс-служба ППК «Черноземье».

Согласно приказу областного Управления по государственному регулированию тарифов, установлен предельно максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Воронежской области. С 1 января 2018 года стоимость проезда за одну десятикилометровую зону составит 21 рубль.

Таким образом, по сравнению с 2017 годом проезд пригородным железнодорожным транспортом подорожает на 40 копеек за одну десятикилометровую зону: в текущем году тариф составлял 20,6 рубля, в 2016-м — 19,8 рубля за зону.

При этом, в соответствии с документом, экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Воронежской области для ППК «Черноземье» на 2018 год установлен в размере 36,38 рубля (33,75 — в 2016 году). Разница между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным для пассажиров, компенсируется из бюджета.

Добавим, что повышение стоимости проезда в электричках ожидает и соседние с Воронежской областью регионы. В Тамбовской области тариф составит 18,9 рубля за десятикилометровую зону, но при этом вступит в силу лишь с 1 июля 2018 года. Тариф на 2018 год в Белгородской области установлен в размере 17,5 рубля за зону, в Липецкой — 18,6 руб., в Курской — 19,8 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012—2014 годах отказ правительства Воронежской области оплатить заявленную железнодорожниками сумму выпадающих расходов за пригородный транспорт обернулся конфликтом с РЖД и массовой отменой электричек.

Так, в 2012 году объем компенсации за обслуживание электричек, выплаченный правительством области ППК «Черноземье», составил 12 млн рублей. К 2014 году сумма выросла до 173,3 млн рублей. В конце 2014 года письмом на имя руководителя ОАО «РЖД» Владимира Якунина было направлено предложение региона о финансировании на 2015 год в размере 200 млн рублей, однако железнодорожники запросили 727 млн рублей. В результате на конец 2014 года в регионе действовали 119 электричек, а уже в начале января 2015-го железнодорожники отменили более 30 поездов.

Впрочем, похожая ситуация наблюдалась практически везде: Белгородская область рисковала вообще остаться без электричек, в Пензенской области их число сохратилось до шести, отменялись электрички в Курской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской, Ивановской, Костромской и других областях. Изменилась ситуация в феврале 2015 года, когда отмену пригородного пассажирского транспорта раскритиковал президент. Пригородное сообщение в регионах было восстановлено в течение нескольких дней.

В 2017 году на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок из бюджета Воронежской области было выделено около 300 млн рублей.

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