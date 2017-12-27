В Грузии повысили тарифы на электроэнергию

Тбилиси, , 17:24 — REGNUM С 1 января 2018 года население всей Грузии будет платить за электроэнергию по новым, повышенным тарифам. Соответствующее решение сегодня, 27 декабря, вынесла Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, комиссия удовлетворила заявку Тбилисской энергораспределительной компании «Теласи» и увеличила тариф по столице в среднем на 1,5 тетри. При этом, остался в силе так называемый ступенчатый тариф, согласно которому абоненты, которые меньше потребляют электроэнергии, платят за нее меньше, чем те, чье потребление выше.

Если до сегодняшнего для те тбилисские семьи, которые использовали в месяц до 101 квт. ч электроэнергии, платили за 1 квт 12,98 тетри, с 1 января они будут платить уже 14,5 тетри. Те, чье потребление не превышало 301 квт.-ч, вместо 16,99 тетри будут платить 18,56 тетри, а для потребителей более 301 квт. ч тариф вырастет с 21, 48 тетри до 23,04 тетри. Повышается тариф и для потребителей небытового и коммерческого секторов.

Аналогичное решение комиссия приняла и по заявке компании «Энерго-Про Джорджия», которая снабжает электроэнергией регионы страны. По регионам тариф повысился на 1,28 тетри. Здесь также остается в силе ступенчатый тариф, и потребители до 101 квт. ч за 1 квт вместо 12,95 тетри будут платить 14,24 тетри, потребители до 301 квт — вместо 16,93 тетри выложат за киловатт 18,21 тетри, а потребителям свыше 301 квт придется платить вместо 21,45 тетри 22,73 тетри.

Председатель комиссии Ирина Милорава утверждает, что эти тарифы будут действовать до конца 2020 года. В то же время она не исключает, что в случае изменения ситуации компании смогут обратиться в комиссию с заявками о пересмотре утвержденных сегодня тарифов.

На вопрос, не вызвано ли решение о повышении тарифов на электроэнергию инфляцией и обесцениванием национальной валюты — лари, Ирина Милорава ответила отрицательно и пояснила, что решение комиссии обусловили те инвестиции, которые компании должны осуществить в течение последующих трех лет.

«Потребление электроэнергии серьезно возросло, а к 2020 году оно увеличится еще на 20%. Это серьезный вызов для сектора. Инвестиции будут осуществляться в двух направлениях. С одной стороны, они будут направлены на усиление передающих и распределительных сетей, с другой стороны — на интеграцию в сеть новых гидроэлектростанций. Суммарные инвестиции в течение трех лет достигнут 1,2 млрд лари. Эти инвестиционные обязательства и отразились в тарифах», — пояснила Милорава.