«Росатом» доставил новое оборудование для Армянской АЭС

Москва, , 17:22 — REGNUM 24 декабря АО «Русатом Сервис», в рамках работ по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской АЭС, завершило доставку второго блочного трансформатора для энергоблока №2 ААЭС, сообщается на сайте «Русатом Сервис».

Трансформаторы поставляются для замены исчерпавших свой ресурс. Они предназначены для повышения подводимого напряжения и передачи электрической энергии в энергосистему во время работы турбогенератора. Также трансформаторы необходимы для питания трансформаторов для собственных нужд АЭС из энергосистемы во время останова турбогенератора.

Оборудование изготовлено ЧАО «Запорожтрансформатор» — крупнейшим в СНГ и Европе предприятием по производству силовых масляных трансформаторов и электрических реакторов с производственной мощностью 60 тыс. МВА в год.

Транспортировка от завода-изготовителя происходила в несколько этапов: сначала наземным транспортом до порта «Черноморск» (Украина) — по морю до порта «Поти» (Грузия) и оттуда — наземным транспортом до площадки Армянской АЭС.

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Ранее, в декабре, на станцию уже были доставлены первый из двух турбогенераторов и блочный трансформатор.

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный координационный комитет (СКК) по реализации программы.

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