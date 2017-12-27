ММК вновь вошел в число лучших российских закупщиков

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:20 — REGNUM Церемония награждения лидеров рейтинга прошла в Торгово-промышленной палате России в Москве в декабре. «Магнитка» заняла третье место в общем списке из 113 частных коммерческих заказчиков и первое место в сегменте предприятий «Высокой прозрачности».

Рейтинг прозрачности закупок выходит с 2006 года. ММК неоднократно становился его финалистом. Над составлением списка работает независимый, негосударственный исследовательский центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

Задачей ежегодного исследования является составление полноценной картины состояния экономики, включая структуру и объем рынка заказа, показатели прозрачности процедур, степень конкурентности закупок и экономическую эффективность затрат участников рынка.

В этом году в рейтинге были представлены 422 крупнейших федеральных и региональных заказчика, а также лидеры корпоративного сектора. Все вместе они совершили за отчетный период более 5 млн закупочных процедур. Соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности стало главным критерием при оценке экспертами закупочной деятельности участников рейтинга.