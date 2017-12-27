Капремонт в Саранске: несоблюдение сроков, мошенничество и 6 уголовных дел

Саранск, , 17:12 — REGNUM В ходе проверки проведения капитального ремонта в Саранске выявлены факты мошенничества — хищения денежных средств ряда подрядных организаций, а также изготовления поддельных банковских гарантий. Материалы проверок направили в следственные органы, после чего было возбуждено шесть уголовных дел по чч. 1, 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Мордовии.

В настоящее время по уголовным делам проходит расследование.

Кроме того, выявлен факт несоблюдения сроков при проведении ремонта фасада дома №23 по проспекту Ленина в Саранске — срок окончания работ истек 9 октября. Аналогичные нарушения допущены при ремонте домов по проспекту Ленина, 30 и по улице Полежаева 159 и 66.

Контролировать факты выполнения работ обязан «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Организация имеет право расторгать контракты с недобросовестными подрядчиками и накладывать штрафные санкции. Поскольку должного контроля не осуществлялось это повлекло нарушение жилищных прав значительного граждан на комфортные условия проживания в жилых помещениях и неэффективное использование средств, собранных для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По данным фактам руководителю Фонду внесено представление об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Отметим, по информации, опубликованной на портале «Реформа ЖКХ», на 1 ноября 2017 года жителям Мордовии было начислено в качестве взносов на капремонт 739,6 млн рублей, внесено собственниками из указанной суммы 653,2 млн рублей. Таким образом, собираемость взносов на капремонт в республике составляет 88,3%.