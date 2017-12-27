Пенсионный фонд Казахстана вернёт долги проблемных эмитентов через суд

Астана, , 18:34 — REGNUM Руководство Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности руководителей и акционеров четырех обанкротившихся компаний, которые задолжали фонду 10 млрд тенге ($30,1 млн). Об этом заявил директор юридического департамента ЕНПФ Назым Бактыбаев, сообщает 27 декабря «Казинформ».

В течение года через суды ЕНПФ вернул долги двух проблемных эмитентов — корпорации «АПК-Инвест» и АО «Атамекен-Агро». Компании погасили задолженность в 287,8 млн тенге ($867 тыс.) и 252,5 млн тенге ($760,4 тыс.) соответственно.

По состоянию на 1 декабря 2017 года общая задолженность по 21 проблемному эмитенту составляет 44,8 млрд тенге ($134,9 млн). Рост задолженности за 11 месяцев составил 10,8%.

Руководство ЕНПФ направило обращения в правоохранительные органы против 20 эмитентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября бывший председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев признал свою вину в присвоении и растратах вверенного ему имущества.

Ущерб государству в результате сомнительной сделки Пенсионного фонда по приобретению облигаций «БузгулАурум» составил 5 млрд тенге ($15 млн).

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