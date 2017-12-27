Недельная инфляция в России составила 0,1%

Москва, , 16:53 — REGNUM Инфляция в России за период с 19 по 25 декабря составила 0,1%. Такие данные приводит 27 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала декабря потребительские цены в России выросли на 0,4%, с начала 2017 года — на 2,5%.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,1%, свинина, говядина, пшено и маргарин — на 0,2−0,4%. Одновременно цены на гречневую крупу снизились на 0,9%, сахар-песок — на 0,5%, кур, муку и подсолнечное масло — на 0,1−0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,3%, в том числе на помидоры и огурцы — на 7,7%.

Автомобильный бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо — на 0,6%.

Напомним, что инфляция в России по итогам 2017 года, как ожидается, продемонстрирует исторический минимум. И Минфин, и Минэкономразвития даёт оценку годовой инфляции на уровне 2,5—2,6%.

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