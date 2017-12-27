Руслан Гринберг: Жители РФ из зажиточности соскальзывают в бедность и ниже

Москва, , 16:50 — REGNUM Российская экономика картелизирована и монополизирована — тарифы и цены живут самостоятельной жизнью, считает экс-директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Об этом он заявил 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты исследований Центра экономических и политических реформ, показавшие серьёзное отставание доходов граждан РФ от роста цен.

«Страна наша замечательная: её руководство декларирует одно, но получается другое, — констатировал эксперт. — Происходит рецессия и спад производства. Причём уже общепризнано, что этот спад вызван в значительной степени внутренними причинами. Нет роста экономики, а значит, нет роста доходов населения. Наша экономика очень своеобразна — она вся картелизирована и монополизирована. Тарифы и цены живут самостоятельной жизнь (особенно там, где имеют место жесткие сговоры) и не очень сильно контролируются. Правят бал естественная и неестественная монополии».

При этом Гринберг отметил, что в такие периоды расходы людей распределены в основном по трём позициям: еда, ЖКХ и лекарства.

«А там как раз очень силён монополистический фактор, — уточнил экономист. — Номинальные доходы сохраняются, а цены растут, причём независимо от политики Центрального банка. Они (представители ЦБ — прим. ИА REGNUM ) говорят, что у нас хорошая денежно-кредитная политика. Но при чём здесь эта политика, когда цены на жизненно важные позиции определяются совсем другими вещами? Кроме того, происходит соскальзывание людей из относительной зажиточности в бедность и ниже».

Напомним, что, по данным Центра экономических и политических реформ, опубликованным РИА «Новости», цены на продукты в РФ за год выросли на 9,5%. Таким образом удорожание почти в три раза превысило официальный уровень инфляции. Однако, как все помнят из заявлений Эльвиры Набиуллиной, на самом деле люди просто не могут поверить, что инфляция будет низкой, и «у них в памяти всё равно есть уровень цен, который был, допустим, ещё два года назад». Иными словами, Набиуллина, видимо, хочет сказать, что жителям РФ лишь кажется, что имеет место дороговизна, так как они «не фиксируют цены ежемесячно».