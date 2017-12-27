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Поддержка бизнеса в Костромской области увеличится на 290 млн рублей

Экономика

Для местных бизнесменов планируется привлечь еще 50 млн рублей, а для стартаперов провести конкурс

Кострома, 27 декабря 2017, 16:44 — REGNUM  Финансирование программы поддержки бизнеса в 2018—2019 годах в Костромской области вырастет на 286,5 млн. рублей. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила пресс-служба губернатора области.

Большая часть денег предназначена для субсидий на обновление оборудования промышленных предприятий и на возмещение затрат инвесторов на присоединение к коммунальным сетям.

Также администрация области надеется привлечь дополнительно более 50 млн рублей из федерального бюджета. С такой целью Костромская область участвует в конкурсе Минэкономразвития РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета для поддержки малого и среднего бизнеса.

В пресс-службе области назвали 4 возможных направления господдержки:

  • Реализация муниципальных программ в моногородах;
  • Содействие развитию молодежного предпринимательства;
  • Создание центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и центра прототипирования;
  • Развитие консультационной инфраструктуры для бизнеса.

Администрация области планирует провести конкурс стартапов для некоммерческих организаций, работающих в области не более года. Максимальный размер субсидии для реализации стартапа составляет 100 тысяч рублей.

Проекты принимаемые к отбору должны быть социально ориентированными.

Среди приоритетных направлений: социальное обслуживание населения, охрана окружающей среды и защита животных, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и экологических катастроф, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе, благотворительная деятельность и др.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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