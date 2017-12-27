Российские банки в Казахстане увеличили объемы кредитования

Астана, , 16:48 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2017 года на фоне снижения ссудного портфеля банков второго уровня Казахстана (БВУ) на 13% отмечается рост на 25,4% объема кредитов филиалов четырех российских банков. Об этом 27 декабря сообщает Ranking со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

Совокупная доля филиалов российских банков в общем объеме кредитов за год выросла с 8,1% до 11,7%.

Крупнейший российский банк на рынке Казахстана — Сбербанк. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года он увеличил свой ссудный портфель на 19,6%, до 1,1 трлн тенге ($ 3,3 млрд). Банк занимает четвертое место среди БВУ Казахстана. Доля токсичных кредитов, имеющих просрочку платежей более 90 дней, у Сбербанка уменьшилась с 10,7% до 6,7%.

Вторым российским банком по объему ссудного портфеля на казахстанском рынке является Альфа-Банк. Объем кредитов у этого банка вырос за год на 49,5%, до 197,9 млрд тенге ($ 596 млн).

Среди БВУ действуют также два российских филиала — Хоум Кредит и ВТБ, которые показали рост 62,3% и 2,5% соответственно. Объемы их ссудного портфеля составляют 180,8 млрд тенге ($ 544 млн) и 77,4 мдрд тенге ($ 233 млн) соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам одиннадцати месяцев 2017 года ссудный портфель БВУ Казахстана уменьшился на 13% и составил 13,7 трлн тенге ($ 41,26 млрд). Доля токсичных кредитов увеличилась с 7,3% до 10%.

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