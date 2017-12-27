Ульяновская область — в числе лидеров по работе с инвестициями

Ульяновск, , 16:35 — REGNUM Ульяновская область вошла в число лучших регионов, работающих над улучшением инвестиционного климата. Это было отмечено в докладе к Госсовету «Инвестиционная привлекательность регионов — основа экономического развития Российской Федерации», который прошел сегодня, 27 декабря, в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В работе Госсовета принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. С докладом выступил глава Новгородской области Андрей Никитин. Он отметил, что регионы, активно работающие над улучшением инвестиционного климата, показали существенную динамику.

«В первую десятку вошли три новых региона: Воронежская, Московская и Ульяновская области. Все эти регионы улучшили свои показатели», — подчеркнул он.

Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Путин на заседании президиума Госсовета назвал создание комфортных условий для бизнеса одним из «ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы».

Ульяновская область упоминается в числе лидеров по внедрению 12 целевых моделей. Достижения региона отмечены в таких направлениях, как технологическое присоединение к электросетям, регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимости, поддержка предпринимательства, осуществление контрольно-надзорной деятельности, качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций в работе с инвесторами, качество инвестиционного портала.

«Мы уделяем серьезное внимание развитию инвестиционного климата на территории региона. Речь идёт и о развитии Портовой особой экономической зоны, об открытии новых предприятий ведущих мировых производителей в Заволжье, где появились и будут строиться новые заводы. В скором времени мы запустим в регионе производство ветрогенераторов, аналогов которого не существует нигде в России. Всё это ещё раз подтверждает серьёзность наших намерений в сфере развития инвестиционной привлекательности региона», — заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Также в разделе доклада «Развитие компетенций региональных управленческих команд» (подраздел программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд») сообщается, что в 2016 году были выбраны лучшие региональные проектные команды по внедрению лучших управленческих практик в сфере улучшения делового климата. Команда Ульяновской области названа в числе первых восьми.

Напомним, проект внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности разработан Агентством стратегических инициатив. В 2017 году он стал ключевым в сфере работы по улучшению делового климата для субъектов РФ. Документ сформирован по итогам анализа результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России и является продолжением Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Работа по внедрению целевых моделей находится проводится по поручению Владимира Путина.