Свердловский посёлок Малышева возвращают к жизни

Малышева, Свердловская область, , 17:03 — REGNUM В Свердловской области моногород (посёлок) Малышева получил шанс на новую жизнь. Здесь будет организован полный производственный цикл по добыче бериллиевой руды, её обработке и выплавке ценного металла. Уже в начале 2018 года подготовят технико-экономическое обоснование получения бериллия, а также определят, какие технологии необходимо использовать для обогащения малышевской руды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ситуация в посёлке и планы по его возрождению стали одной из тем совещания, которое прошло здесь сегодня, 27 декабря. А ещё раньше, в ходе подготовительных работ, учёные приступили к исследованию рудного тела изумрудно-бериллиевого месторождения в посёлке Малышева.

«Для создания центра компетенций по производству бериллия на Урале до 2025 года запланировано строительство еще одного шахтного ствола, модернизация шахтного комплекса, снятие с консервации горных выработок, создание дополнительных горизонтов, а также возведение металлургического комбината. Конечно, для реализации этого проекта необходима помощь государства», — сообщил директор обособленного подразделения «Малышева» Евгений Василевский.

Пресс-секретарь ОП «Малышева» Юлия Абрарова отметила, что выпуск стратегически важного металла на территории Свердловской области обеспечит гарантированные поставки бериллия для наших оборонной, атомной и космической отраслей, а посёлок получит дополнительный импульс к развитию. Она напомнила, что в советские времена на территории посёлка шла добыча руды и приготовление концентрата, который впоследствии отправляли на предприятие Казахстана для выплавки бериллия.

Однако после распада СССР посёлок начал переживать не лучшие времена, а в 90-е годы прошлого столетия и вовсе возникла угроза затопления шахт. Ситуация изменилась после 2008 года, когда на федеральном уровне было поддержано ходатайство регионального руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику, которым в итоге стал Калининградский янтарный комбинат.

Она сообщила, что сегодня, 27 декабря, состоялось совещание с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, на котором в том числе обсуждались проблемы развития моногородов. Юлия Абрарова отметила, что в рамках профильной программы «5 шагов благоустройства» в посёлке Малышева открылась «Аллея молодёжи», а некогда ранее неухоженный центр поселка преобразился: часть территории заасфальтирована, появились уличное освещение, малые архитектурные формы, детский игровой комплекс и сцена для представлений.

Юлия Абрарова подчеркнула, что на руднике также продолжится добыча драгоценных камней: изумрудов и александритов.

Отметим, что в сентябре 2017 года было заключено соглашение между ОП «Малышева» и ведущим Научно-исследовательским институтом химической технологии (ВНИИХТ) в области внедрения новых технологических решений получения бериллиевых концентратов.

Добавим, ВНИИХТ входит в научный дивизион государственной корпорации «Росатом».