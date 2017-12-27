В Саранске — самая низкая стоимость проезда среди всех столиц ПФО

Саранск, , 16:11 — REGNUM В Саранске в настоящее время самая низкая стоимость проезда в общественном транспорте среди всех столиц регионов Приволжского федерального круга. Об этом заявил по итогам мониторинга цен на проезд в ПФО начальник транспортного управления столицы Мордовии Игорь Белорунов, сообщили ИА REGNUM в администрации Саранска.

Так, стоимость проезда в саранских автобусах и троллейбусах составляет 16 и 17 рублей.

При этом стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода составляет 28 рублей, в Самаре и Казани — 25 рублей, в Уфе билет на автобус и троллейбус обойдется в 25 и 20 рублей соответственно, в Кирове — 22 рубля, в Перми и Ижевске — 20 рублей, в Йошкар-Оле — 18 рублей.

В Пензе и Чебоксарах за поездку в автобусе платят 18 рублей, в троллейбусе — 17 рублей, в Саратове и Ульяновске за билет на автобус и троллейбус жители отдают 17 рублей. В Оренбурге также низкая стоимость проезда — 17 рублей автобус и 13 рублей троллейбус.

По словам Белорунова, с 1 января 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте Саранска не изменится. Аналогичная цена на проезд сохранится и в частных транспортных компаниях.

Кроме того, подчеркнул глава транспортного управления, в соответствии с федеральным законодательством прерогатива установления тарифа на регулярных маршрутах с регулируемым тарифом в Саранске находится не в компетенции администрации городского округа Саранск. По регулярным маршрутам с нерегулируемым тарифом стоимость проезда перевозчики устанавливают самостоятельно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний раз тарифы на проезд в Саранске увеличивали с 1 января 2017 года на 1 рубль.

Стоимость проезда в Мордовии растет поэтапно: с 1 января 2016 года — на 1 рубль и с 1 января 2017 года — на 1 рубль.