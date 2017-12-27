Банки Казахстана сократили объёмы выдачи кредитов

Астана, , 16:12 — REGNUM По итогам одиннадцати месяцев 2017 года общий объем кредитов банков второго уровня Казахстана (БВУ) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшился на 13% и составляет 13,7 трлн тенге ($ 41,26 млрд). Об этом сообщает 27 декабря Finprom со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

Доля так называемых токсичных кредитов, имеющих просрочку по выплатам более 90 дней, в общем объеме совокупного судного портфеля БВУ увеличилась с 7,3% до 10%.

На банковском рынке Казахстана продолжают действовать 32 БВУ, из них 16 банков формируют 95% совокупного кредитного портфеля.

Самый «чистый» кредитный портфель у Жилстройсбербанка — доля токсичных кредитов составляет 0,3%.

Наибольший рост общего объема кредитов наблюдается у Хоум Кредит — по итогам одиннадцати месяцев 2017 года ссудный портфель банка вырос на 62,3%, до 180,8 млрд тенге ($ 542 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2017 года общий объем кредитов малому и среднему бизнесу БВУ Казахстана увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 3,1 трлн тенге ($ 9,34 млрд).

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