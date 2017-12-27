Снова долги: имущество курского транспортного МУПа могут продать с аукциона

Курск, , 15:58 — REGNUM В Курске имущество муниципального предприятия «Курскэлектротранс» арестовано из-за долгов, сообщил 27 декабря портал «Друг для друга».

Причиной таких мер стали многомиллионные долги предприятия. Арест наложен на четыре автомобиля («Лада», Toyota и две машины Niva Chevrolet) и три нежилых здания, общая площадь которых составляет 1700 квадратных метров.

Задолженность МУП «Курскэлектротранс» перед поставщиками ресурсов, а также физическими и юридическими лицами составила 10,6 миллиона рублей. Большую часть этой суммы предприятие должно главному поставщику электроэнергии — 5, 5 млн рублей недополучило АО «КурскАтомЭнергосбыт».

Имущество оставлено на ответственное хранение руководителю организации. Пользоваться арестованными объектами нельзя, так как за это предусмотрена уголовная ответственность по статьям «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» и «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Если в течение десяти дней со дня ареста предприятие не выплатит долги, имущество «Курскэлектротранса» должны будут передать на торги, а вырученные от этого средства пойдут на погашение задолженности.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ситуация с долгами МУП «Курскэлектротранс» не разрешается в областном центре уже несколько лет. Предприятие накапливает задолженность перед поставщиками электроэнергии, что приводит к конфликтам, в которые приходится вмешиваться властям.

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Летом 2017 года «КурскАтомЭнергоСбыт», отчаявшись получить от муниципального предприятия более 71 млн рублей за уже потребленную электроэнергию, пригрозило отключением трамваев. Ограничить электроснабжение собирались на участках трамвая следующего по маршруту «ТЭЦ-1 — ул. Ольховская — Волокно» и «Льговский поворот — Конти — Авиацентр».

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Среди горожан и местных СМИ началась настоящая паника: незадолго до этого по региону начала циркулировать петиция, авторы которой просили власти помешать «вымиранию» курских трамваев, и информация об огромной задолженности муниципального предприятия только подлила масла в огонь. Однако избежать отключения транспорта удалось благодаря оперативному вмешательству мэрии — администрация города выделила средства на оплату текущих счетов и согласовала с обеими сторонами график погашения задолженности.

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