Путин: Политическая задача России – наращивание инвестиций

Москва, , 15:46 — REGNUM Наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это политическая задача России. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, именно это создаёт реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом.

При этом президент отметил, что многое в инвестиционной динамике зависит от управленческих команд регионов России.

«На фоне кризиса объём капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно — на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал.

Причём в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении — это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», — назвал регионы Путин.

Улучшение делового климата требует системного подхода. Исключительно важно, что в последние годы получилось реализовать именно такой подход, считает глава государства.

По мнению президента, необходимо и дальше совершенствовать законодательство. Настраивать его на поддержку деловых инициатив, на упрощение повседневной работы предпринимателей.

«Важен не только контроль и мониторинг применения нормативных законодательных норм, но и выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Причём оценку их эффективности должен давать сам бизнес», — подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета. Заседание посвящено мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что прямые иностранные инвестиции в 2017 году достигли 23 млрд долларов, что является лучшим показателем за четыре года. По его мнению, инвестиции в основной капитал привлёк бренд «сделано в России»

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