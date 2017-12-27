Свердловская ГИБДД ликвидирует лишние светофоры и займётся мигрантами

Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM В Свердловской области будут ликвидированы 128 светофоров, работа которых признана нецелесообразной. Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам глава региональной Госавтоинспекции Юрий Дёмин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он также сообщил, что в Екатеринбурге решение проблемы с «лихачами» — водителями маршрутных автобусов, напрямую зависит от воли администрации города. Он напомнил про опыт Москвы, где с предприятием, у которого водители имеют много штрафов, не заключают контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Юрий Дёмин отметил, что в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД регулярно штрафуют «лихих» водителей маршруток, причём у некоторых штрафы не оплачены, но компании-перевозчики продолжают работу.

Он сообщил, что Госавтоинспекция намерена задействовать иной механизм для решения ситуации. Юрий Дёмин подчеркнул, что с учётом того, что 40% работающих в компаниях-перевозчиках водителей — это трудовые мигранты из СНГ, то ГИБДД намерена ставить вопрос о нежелательности пребывания на территории России граждан иных государств, регулярно нарушающих правила дорожного движения.

Он также заявил, что ГИБДД не будет предоставлять информацию об автовладельцах, не оплативших услуги платных стоянок в Екатеринбурге с автоматическим обслуживанием.

«Для того чтобы заниматься этим вопросом, надо было сначала изучить законодательство — какие у кого полномочия. Сначала запустили всё, а потом начали задавать вопросы: а вы нам дадите информацию, чтобы эта система работала? Мы поясняем, что мы не можем дать информацию, потому что в законе запрет на это. Более того, определенное время назад администрацией губернатора был подготовлен запрос и отправлено письмо министру внутренних дел РФ. Пришёл ответ, в котором говорилось, что наше сегодняшнее законодательство не предусматривает передачу личной информации, выполнять эту задачу невозможно», — цитирует слова Юрия Дёмина «Накануне.RU».

Напомним, что в Екатеринбурге были введены платные парковочные места с автоматическим обслуживанием. Специальное устройство фиксирует время стоянки автомобиля, которое необходимо оплатить. В случае неоплаты, нарушитель должен быть оштрафован. Однако в ходе эксплуатации подобных устройств выяснилось, что только 30% оплачивают штрафы. В свою очередь ГИБДД не предоставляет информацию о неоплативших штраф автовладельцах, так как это противоречит существующему законодательству о персональных данных.