Крым планирует заработать на ставках

Симферополь, , 15:32 — REGNUM Крымский парламент принял закон, удваивающий налоговые ставки для игорного бизнеса. Соответствующее решение принято на очередной сессии Госсовета РК 27 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ставки налога за один процессинговый центр тотализатора, один процессинговый центр букмекерской конторы увеличивается вдвое — до 250 тысяч рублей каждый. За один пункт приёма ставок тотализатора и ставок букмекерской конторы — с 7 до 14 тысяч рублей. Ставки налога за один игровой стол — 250 тысяч рублей, за один игровой автомат — 15 тысяч рублей, а за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и ставок букмекерской конторы — по 3 миллиона рублей каждый», — отметили в пресс-службе Госсовета РК.

Парламентарии ожидают, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить увеличение налоговых доходов крымского бюджета.

Напомним, по информации Управления Федеральной налоговой службы РК, прогнозируемое количество объектов налогообложения на 2018 год — 89 пунктов приёма ставок букмекерских контор.

Таким образом, при увеличении ставок налога на игорный бизнес с 7 до 14 тысяч рублей за один пункт приёма ставок букмекерской конторы дополнительные поступления в бюджет Крыма составят 7,5 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2009 года на всей территории России, кроме специально выделенных зон, был запрещён игорный бизнес. Власти выделили четыре игорные зоны: одна в районе Владивостока, другая на Алтае, третья — под Калининградом, четвертая — на Азово-Черноморском побережье Кавказа. После воссоединения Крыма с Россией игорные зоны были созданы в Сочи и в Крыму.

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