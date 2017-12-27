Нефть поможет рублю сохранить завоеванные рубежи

Москва, , 15:30 — REGNUM Под конец года нефтяной рынок решил побаловать игроков очередной волной роста на новостном фоне. Поводом к росту цены стала информация о взрыве трубопровода в Ливии, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

По данному трубопроводу осуществлялись поставки нефти в порт Эс Сидер, в связи с чем добыча нефти сократилась с 260 тыс. баррелей в сутки до 190 — 200 тыс. баррелей в сутки.

«Эти последствия нельзя назвать угрожающими, однако на малоликвидном рынке эта новость стала достаточным событием, чтобы цены смогли переписать годовые максимумы, — считает Игнатенко. — В результате нефть марки Brent закрепилась выше уровня $66 за баррель, сохраняя тенденцию к дальнейшему повышению».

По ее мнению, такой взлет стал возможен также в следствии того факта, что помимо взрыва до сих пор простаивает трубопровод Forties, где из-за аварии уже две недели идут ремонтные работы. Отдельные источники сообщают, что ремонтные работы технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением.

«Как только данный трубопровод будет запущен в прежнюю силу, не исключена коррекция на рынке нефти. Уровни $67−69,50 за баррель по нефти марки Brent видятся конечными уровнями в текущей волне, при приближении к которым по техническим причинам видится логичным возвратное движение назад», — отметила эксперт.

С одной стороны, это пиковые уровни мая 2015 года, с другой стороны и в первый, и во второй раз, движение нефти выше уровня в $64 за баррель происходило исключительно на новостной базе.

«Что касается поведения российской валюты, то на протяжении последних 5−6 сессий рубль уверенно оттесняет американский доллар назад, столкнув его ниже 58-рублевой отметки. Поддержку рубль получает от периода налоговых выплат, от высоких цен на нефть и от очередного аукциона Минфина, который сегодня предложит ОФЗ 26 214, 26 222 на сумму 35 млрд рублей», — пояснила Игнатенко.

Российская валюта имеет высокие шансы закончить год с приростом в 5−6% против доллара США, чем обеспечит себе второй подряд год роста курса. До конца недели на динамику нефти и рубля окажут влияние публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от API и EIA, которые выйдут 28 декабря.

«В среднем эксперты ожидают, что запасы нефти снизились на 3,8 млн. баррелей. Выход положительной статистики позволит ценам сохранить завоеванные рубежи до конца 2017 года», — высказала свое мнение эксперт.

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