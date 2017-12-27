ФАС назвала сроки окончательного решения проблемы с роумингом в России

Москва, , 15:22 — REGNUM Операторам сотовой связи в России дали ещё немного времени на то, чтобы исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по внутрисетевому роумингу. Как заявил на пресс-конференции 26 декабря заместитель главы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин, для МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» они могут быть продлены до 31 января 2018 года.

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Для ещё одного оператора — Tele2 — скорее всего будет принято решение о продлении исполнения сроков предупреждения до мая месяца.

Напомним, ранее отменить внутисетевой роуминг операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) ФАС предписывала до 15 декабря 2017 года.

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По словам Голомолзина, сроки исполнения предписания могут быть продлены из-за необходимости операторам связи провести ряд мероприятий, в том числе по перенастройке биллинговой системы.

Анатолий Голомолзин также заявил, что ФАС рассчитывает, что проблема с внутрисетевым роумингом будет окончательно решена к маю 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение операторам «большой четвёрки» ФАС вынесло летом 2017 года. Согласно документу, «Вымпелком», «Мегафон», МТС и «Tele2» должны были до 15 декабря устранить необоснованно высокие цены на внутрисетевой роуминг по России. Ранее в отношении сотовых операторов были возбуждены уголовные дела.

В середине декабря глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев высказал уверенность, что «90% вопросов по роумингу будет решено в 2017 году».

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