Нефть сбавила пыл

Москва, , 15:17 — REGNUM Сектор нефти начал корректироваться 27 декабря днем после избыточных покупок накануне вечером, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Баррель североморского сорта нефти Brent стоит сейчас $65,65 (-1,2%), и ему есть, куда отступать. За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $59,55 (-0,7%).

«Минувшим вечером котировки черного золота разогнались до максимумов с лета 2015 года на фоне информации о взрыве на трубопроводе в Ливии», — напомнила эксперт.

По ее мнению, сама по себе эта информация не представляет из себя какого-то минорного драйвера: поставки сырья снизились незначительно.

«Однако эта информация напомнила рынку капитала о том, что в Ливии до сих пор не все спокойно в плане геополитической составляющей. На этом «быки» и сыграли», — считает Бодрова.

Реакции на ливийскую информацию действительно были чрезмерными. Теперь, пока инвесторы ждут публикации обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, вполне уместно снять часть этой премии из цен.

«27 декабря вечером с опозданием на сутки из-за нерабочего понедельника (25 декабря) выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API, завтра — аналогичный релиз от минэнерго США», — отметила эксперт.

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