«Шубохранилище здесь и сейчас»: демонтаж путей взорвал соцсети Калининграда

Калининград, , 15:18 — REGNUM Калининградские соцсети бурно обсуждают начавшийся демонтаж железнодорожных путей в приморском поселке Янтарный, пляж которого первым в России удостоился международного статуса «Голубой флаг».

Медийную активность инициировал мэр Янтарного Алексей Заливатский, написав на своей странице в «Фейсбуке»:

"Всё, демонтажёры пришли. РЖД разбирает железную дорогу на Янтарный».

Позже в комментариях глава муниципалитета добавил, намекая на экс-главу РЖД Якунина:

«Шубохранилище здесь и сейчас».

Пользователи отреагировали в критической манере. Вот лишь некоторые высказывания:

«Правильно Лавров про таких сказал», «Осталось дорожное полотно демонтировать и добро пожаловать в каменный век!», «Самая худшая новость дня! И ведь РЖД всё по барабану!», «Теперь точно будем чих-пыхаться до Янтарного на автобусах и своих тачках», «В России всё железные дороги носили стратегический характер на всякие непредвиденные случаи и даже на случай войны».

В свою очередь начальник пресс-службы Калининградской железной дороги Александр Першин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что этот железнодорожный путь закрыт давным-давно, поскольку признан негодным к эксплуатации.

«Еще в 2013 году состоялось комиссионное решение о списании подъездного пути. Рельсы устарели и морально, и физически. Эксплуатировать подвижной состав там нельзя», — уточнил Першин.

По словам официального представителя КЖД, объяснения в интернете, что «люди ездили на этом поезде» — это ничем не подкрепленные слова.

«Назовите, пожалуйста, цифры прогнозируемого пассажиропотока, — продолжил Першин. — Никто эту цифру назвать не может за последние лет двадцать. Единственная официальная цифра, которая всплывала в приснопамятные времена, когда ходил дизель-поезд Светлогорск — Янтарный, составляет 23−27 человек на весь поезд. Это размер одного автобуса. Любой специалист прекрасно понимает, что пассажиропоток определяет вид транспорта. У нас что — до Янтарного дороги, что ли, разобраны? А может, кто-то захочет вертолетами летать? Будем вертолётную площадку строить?»

Начальник пресс-службы КЖД подчеркнул, что «демонтаж был ускорен в соответствии с требованиями правоохранительных органов».

«Западное линейное управление МВД на транспорте направило нашей дирекции инфраструктуры достаточно жёсткое представление, в котором было отмечено, что продолжается хищение верхнего строения ж/д пути. Органы потребовали от нас незамедлительно принять меры по демонтажу подъездного пути», — сказал Першин.