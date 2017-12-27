Премьер-министр Украины: Из-за блокады Донбасса Украина потеряла 1% ВВП

Киев, , 15:41 — REGNUM Блокада Донбасса нанесла ущерб Украине в размере 1% ВВП страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 27 декабря УНН.

По его словам, блокада заставила украинские власти увеличить импорт, в том числе закупки антрацитового угля. Премьер-министр отметил, что рост импорта отрицательно сказывается на торговом балансе Украины и на валютном рынке.

«Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады», — подытожил Гройсман.

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Напомним, по данным Национального банка Украины (НБУ), прекращение торговли с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) привело к убыткам для Украины в размере $1,8 млрд. При этом в 2018 году НБУ ожидает, что размер потерь от блокады Донбасса для Украины составит еще $500 млн.

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Напомним, в начале 2017 года украинские радикалы заблокировали железнодорожное сообщение между Украиной и ДНР и ЛНР, требуя от Киева прекратить всякую торговлю с республиками. После этого украинские власти объявили полную блокаду Донбасса.

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